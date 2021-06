Generali, accordo in Malesia per maggioranza JV AXA Affin

Generali

(Teleborsa) -. Il Gruppo ha firmato un accordo perdetenute da AXA e Affin rispettivamente nelle joint venture(il 49,99% da AXA e il 3% da Affin e da altri azionisti di minoranza) e(il 49% da AXA e il 21% da Affin).Il Gruppo ha inoltrealle autorità locali per(MPI Generali) da Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital), joint venture partner in Malesia.Le transazioni, che sono soggette all’approvazione del Ministero delle Finanze malese e della Banca Centrale della Malesia, prevedono un corrispettivo totale pari a MR 1.290 milioni MR () soggetto ad aggiustamenti al closing. L’impatto stimato suldel Gruppo è pari a circaA seguito delle transazioni,in Malesia attraverso due società, una attiva nele l'altra nel. Nel Danni, Generali intende fondere le attività di MPI Generali con AXA Affin General Insurance. Una volta perfezionati gli accordi, il, Vita e Danni, che opereranno con il brand Generali. Affin Bank deterrà il restante 30%.Grazie all’acquisizione Generali si posizionerà tra i principali assicuratori nel mercato malese, creando ilper quota di mercato eddel Paese. Il Gruppo stringerà con Affin Bank un accordo di bancassurance esclusivo per la vendita di prodotti convenzionali nei rami Danni e Vita."L’operazione è in linea con la strategia di Generali di rafforzare il proprio posizionamento nei mercati ad alto potenziale, come la Malesia, che offre interessanti opportunità considerando la classe media in crescita e un tasso di penetrazione assicurativa ancora relativamente basso rispetto a mercati asiatici più maturi", ha affermato, CEO International di Generali."È un momento molto importante per la presenza di Generali in Malesia e per la nostra strategia di crescita in Asia", ha sottolineato, Regional Officer di Generali Asia, aggiungendo "ora possiamo ottimizzare ulteriormente la nostra posizione strategica, garantire economie di scala per maggiori sinergie e offrire un servizio di maggior valore ai nostri clienti".