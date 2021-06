Hedberg (WindTre): il 5% del PNRR a rischio se non cambiano le regole sulla rete cellulare

(Teleborsa) -, Amministratore delegato di, indica nella stella polare alla quale l'Italia guarda non soltanto per lasciarsi alle spalle la pandemia dama anche per riscattarsi da anni di produttività stagnante e crescita delconfinata a pochi decimi di punto.Il Governo guidato da, rileva in una lettera a Formiche.net, è consapevole che le risorse finanziarie siano importanti ma non sufficienti e, infatti, ha inserito nel Piano alcune, orizzontali (pubblica amministrazione e giustizia) e abilitanti (semplificazione e concorrenza). Senza riforme, fa notare, risulterà impossibile spendere i soldi disponibili o almeno spenderli bene.In questi giorni è in Parlamento, ricorda Hedberg, un importante intervento "abilitante" (DL 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure") che introduce novità legislative finalizzate – tra l'altro – a rendere più facile la realizzazione delle infrastrutture. Le imprese di telecomunicazioni, fa notare il CEO, salutano favorevolmente questo intervento perché la nostra industria è capital intensive e sarà più facile attirare in Italia i capitali necessari a dotare il Paese di infrastrutture all'altezza delle sfide poste dalla competizione internazionale.Tuttavia, precisa, i provvedimenti all'esame dalla Camera possono essere ancora migliorati. Sembrano finalmente maturate le condizioni culturali perché si possa rimuovere un vero vincolo allo sviluppo che affligge l'Italia dall'inizio del millennio, precisa il top manager, quando ilmutuati dalle linee guida internazionali mentre un DPCM li fissava arbitrariamente a un decimo (o un centesimo, secondo il parametro preso a riferimento) di quelli.Le implicazioni di questa differenza train vigore ine quelli applicata ino incon cui competiamo sui mercati globali, spiega il CEO, comprendono la necessaria ma difficile proliferazione di impianti della rete cellulare e quindi il rischio che lanon sia all'altezza di quella in via di realizzazione in altri Paesi. Una, aggiunge, individua. Abbiamo stimato che un quarto di questo importo, pari al, risulterebbe vanificato dallaL'Unione europea, conclude, ha reso possibile un finanziamento di entità epocale, il governo – con iin prima linea – ha predisposto un piano articolato, organico e credibile di riforme e spesa, ora il Parlamento ha una straordinaria opportunità dida qualsiasi prospettiva tecnica, scientifica e sanitaria.