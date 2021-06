Moratoria prestiti, ok proroga al 31 dicembre

(Teleborsa) - Semaforo verde della Commissione europea alla proroga dale delle moratorie garantite dallo Stato, come previsto dal Decreto Sostegni Bis. Secondo quanto stabilito da Bruxelles chi ha fatto richiesta per prolungare la sospensione entro ilpotrà, dunque, avvalersi della moratoria per altri sei mesi.La sospensione riguarderà solo ladal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi.Inoltre, potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi. Non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.Da tenere a mente che la proroga arriva in un contesto generale nel quale non sono più in vigore le facilitazioni concesse dall’Eba fino a fine marzo - che consentivano di evitare la riclassificazione a forborne, dunque a credito problematico. Ciò significa che, di fatti, gli istituti di credito devono procedere a singole valutazioni.Intanto, come anticipa oggi il Sole24Ore, ieri è arrivata la conferma da parte della Commissione Ue del confronto in atto con le istituzioni italiane sulla possibilità di allungare la scadenza dei prestiti garantiti oltre i"La Commissione Ue è in contatto con le autorità italiane sulla possibile estensione e modifica di certi schemi di garanzia precedentemente approvati: non possiamo commentare su questi contatti e neppure fornire indicazioni su tempi o risultati", riferiscono fonti della Commissione che parlano di