Next4Production, chiuso round da 1 milione. Ora investimenti in sanità digitale e IT

(Teleborsa) -chiude in overfunding il suo aumento di capitale del valore di un milione di euro e si prepara a investire nei mercati del digital health, dell'Information Technology (IT) e dell'innovability. Un attestato di fiducia per ilche, viste le richieste, aprono la strada a un nuovo round di raccolta che sarà calendarizzato nei prossimi mesi. Nata come startup innovativa per produrre software di digital health 4.0 oggi Next4 può definirsi una "metastartup", un soggetto che investe in altre startup come venture builder."Siamo molto felici della fiducia che gli investitori ci hanno accordato – dichiara–. Quello che viviamo è un momento storico importante per tutto l'ecosistema dell'innovazione italiano ed europeo. Il PNRR rappresenta un'opportunità straordinaria per il sistema Paese e i nostri settori di riferimento, a partire dalla sanità digitale, ne costituiscono i pilastri fondamentali. La transizione ecologica e digitale della Pubblica Amministrazione e delle PMI apre le porte a un nuovo paradigma nel rapporto tra pubblico e privato dove da un lato le imprese avranno risorse e mercato per innovare e sviluppare prodotti di frontiera e, dall’altro, la Pubblica Amministrazione potrà divenire più competitiva usufruendo di quella stessa innovazione che ha supportato. In questo scenario Next4 vuole giocare un ruolo da protagonista".Accreditata come, con i suoi investimenti Next4 aiuta le sue target, individuate dopo una scrupolosa attività di scouting e di analisi, a crescere e a strutturarsi dal punto di vista del management, per poi portarle sui mercati e promuoverle presso fondi di investimento, industries e grandi network.Tra lefigurano quelle con, progetto di co-innovation gestito dalper cui Next4 accompagna alcune delle startup del programma in un percorso di definizione del modello di business e di ricerca dei finanziamenti, e con, veicolo di investimento con una particolare verticalizzazione su società ad alto impatto tecnologico. Attivata, inoltre, la collaborazione concon cui Next4 lavorerà allo sviluppo di nuovi modelli di business, sostenuta in questo anche dai rapporti con lcon cui comincerà un'intensa attività di design thinking.Sul fronte internazionale Next4 ha partecipato con successo aprogramma gestito dall'ambasciata americana per catalizzare gli investimenti stranieri negli Stati Uniti dove Next4 si appresta nel mese di settembre ad incontrare investitori e partner con la prospettiva di aprire un'ulteriore sede. La società segnala in questo percorso anche la partnership con loche, oltre ad assistere Next4 nelle sue operazioni in Italia ed Europa, sarà protagonista di una prossima raccolta oltreoceano.