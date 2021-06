Saipem nella Top10 della classifica di Eticanews

Saipem

(Teleborsa) -è stata inclusa nella Top 10 dell’(IGI) 2021 diche misura l’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali. L’azienda, inoltre, è risultata sul podio, al terzo posto, nella Top 5 di ESG Identity, ovvero l’area di indagine straordinaria 2021 dedicata alla ESG Identity, che valuta la capacità delle aziende di valorizzare la propria identità sostenibile.L’IGI valuta in modo sintetico il posizionamento delle aziende in relazione ad aspetti chiave di governance della, come la presenza di un Comitato Sostenibilità, di una politica di remunerazione legata a parametri ESG, del grado dinel Board e di consapevolezza della “” aziendale.