Vola mercato avicolo. Unaitalia: protagonisti della transizione ecologica

(Teleborsa) -. È il bilancio degli investimenti sulla transizione ecologica realizzati dall’avicoltura italiana nel 2020, reso noto da, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale, durante l'assemblea nazionale tenutasi a Roma, con la partecipazione del Ministro Stefano Patuanelli, e delle principali associazioni agricole e della cooperazione.Investimenti che hanno permesso diper 62 milioni di kw/anno, di, produrreda fonte rinnovabile (17,3 mln di metri cubi all’anno) e restituireall’ambiente (9,2 mln di metri cubi all’anno)."In uno scenario che vede la popolazione globale in continua e progressiva crescita, l’obiettivo che dobbiamo porci è produrre cibo sufficiente per tutti utilizzando sempre meno risorse naturali e conciliando sostenibilità ambientale, sociale ed economica". ha affermato il Presidente di Unaitalia,, ribadendo che il settore avicolo "è pronto a cogliere le sfide della transizione ecologica e del Green Deal".Con unnel 2020 (+3,8% sul 2019), 6.000 allevamenti professionali e(38.500 allevatori e 25.500 addetti alla trasformazione), l’avicoltura italiana ha già imboccato la strada verso la sostenibilità. Negli ultimi cinque anni sono stati prodotti, recuperatidi processo, ed è quasi illa percentuale diutilizzati dalla filiera. Prosegue, inoltre, l’impegno verso, testimoniato dal trend in continua riduzione degli antibiotici, con un ulteriore calo del 6% nel 2020, giungendo al - 88% dal 2011 ad oggi.Frattanto, il. Con il 35% delle quote di mercato a volume, le carni avicole rimangono le più acquistate dagli italiani. Crescono anche gli acquisti domestici (+10% a valore e +7,7% a volume sul 2019) e i consumi pro-capite arrivati a 21,5 kg (+1,93%). Il trend della spesa in aumento è confermato anche nel primo trimestre 2021: +1% sullo stesso periodo dell’anno precedente (dati Ismea).È anche: dopo il boom del lockdown, si confermano il segmento più dinamico nella spesa degli italiani con +14,5% (dati Ismea-Nielsen). Oggi se ne consumano circa 12,9 miliardi, pari a 216 a testa (+3,23% sul 2019). Le stime 2021 parlano di una produzione stabile, con una lieve crescita, nell’ordine del 0,3% a volume (Fonte tavolo esperti Commissione Ue).