Webuild si aggiudica commessa di oltre 1 miliardi per tratta su AV Napoli-Bari

Webuild

(Teleborsa) - Il Gruppoper la progettazione esecutiva e l’esecuzione de, del valore di, inclusi gli oneri della sicurezza. I lavori, che saranno gestiti da Webuild per il, saranno eseguiti da un consorzio in cui il Gruppo è leader, con una quota del 70%, insieme a Pizzarotti (30%). Il nuovo risultato segue la recente aggiudicazione di un altro lotto di 11,8 km dellastessa linea, tra Orsara e Bovino e del valore di 367,2 milioni di euro.Il progetto, che permetterà la, rappresenta un ulteriore contributo del Gruppo nella direzione dello sviluppo della mobilità sostenibile in Italia, soprattutto nel Sud. La linea Napoli-Bari punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia, con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, epermetterà inoltre di avvicinare Nord e Sud, con la previsione di un viaggio da Milano a Bari in sei ore.La tratta ferroviaria Orsara-Hirpinia si inserisce nell’ambito della, compreso neldella rete europea Trans-European Transport Network (TEN-T), identificato come prioritario nel quadro degli investimenti infrastrutturali strategici previsti dalla legge "Sblocca Italia".Il nuovo tracciato della linea Orsara-Hirpinia misura complessivamente circa 28 km e si sviluppa prevalentemente in galleria (per circa 27 km). La velocità raggiungibile dai treni nella nuova linea è di 250 km/h, tranne che nelle estremità all’aperto dove il treno arriva a 200 km/h. La Tratta Bovino-Orsara verrà attivata provvisoriamente mediante la costruzione di una bretella provvisoria di collegamento alla linea storica in prossimità dell’attuale fermata di Orsara.