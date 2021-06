BPER Banca, Elisa Valeriani entra nel CdA

BPER Banca

(Teleborsa) - L'assemblea diha integrato, per il residuo del triennio 2021-2023, il consiglio di amministrazione. È stata infatti nominata come nuovo consigliere, la cui candidatura è stata presentata dal socio Fondazione di Modena, in sostituzione del consigliere indipendente, che si era dimessa a maggio L'assemblea ha inoltre integrato, per il residuo del triennio 2021-2023, il Collegio Sindacale mediante la nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché di un Sindaco supplente. Sono state elette(quale Presidente del Collegio Sindacale e in sostituzione di Nicola Bruni, dimissionario dalla carica a far data dall'assemblea),(quale Sindaco effettivo) e(quale Sindaco supplente e in sostituzione di Patrizia Tettamanzi dimissionaria dalla carica in funzione della nomina a Sindaco effettivo).