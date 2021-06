Coronavirus in Italia, nuovi contagi poco sotto quota 1000

(Teleborsa) - Sonoi contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 198mila tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività allo 0.5%.le vittime. Questi i dati del bollettino di oggi mercoledìappena diffuso dal Ministero della Salute secondo il quale la Regione in cui si registra il maggior incremento di nuovi casi èNon c'è alcun dubbio che laedavrebbe beneficiato dallanon è un liberi tutti, l'anno scorso abbiamo avuto una lezione. Ora dobbiamo imparare a essere pronti con infrastrutture, logistica, trasporti locali e individuare i focolai. La continuazione della cooperazione con le. Dobbiamo tenere alta l'attenzione". Questo l'avvertimento del Premier Mario Draghi durante la replica nell'Aula al SenatoSecondodirettrice dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, "sulla base delle prove scientifiche disponibili, la variante Delta è più trasmissibile di altre circolanti al momento e stimiamo che entro la fine di agosto rappresenterà il 90% di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell’Unione Europea. Accelerare le vaccinazioni".Sonole dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate nel nostro Paese, ildel totale di quelle consegnate, pari finora a 50.322.219 (nel dettaglio, 33.747.730 Pfizer-BioNTech, 5.014.830 Moderna, 9.674.053 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.885.606 Janssen). I vaccinati che hanno completato il ciclo sono 16.457.884, il 30,47% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.07 di oggi.