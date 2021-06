Engineering aderisce al Global Compact dell'ONU

(Teleborsa) - Engineering aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, un'iniziativa per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa e a rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.Attraverso una “Letter of Commitment” al Global Compact inviata al Segretario Generale dell’ONU António Guterres,, per promuovere i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili.Nata da una proposta dell’ex Segretario dell’ONU Kofi Annan presso il World Economic Forum di Davos nel 1999,, sottoscritta negli anni da oltre 18.000 aziende. Oggi conta più di 13.000 imprese provenienti da 160 Paesi nel mondo e impegnate nello sviluppo sostenibile.La decisione di Engineering di aderire al Global Compact - spiega la società in una nota - "rientra nel quadro del programma di Responsabilità Sociale d'Impresa che sin dal 2013 ha portato alla pubblicazione annuale del Bilancio di Responsabilità Sociale di Impresa per raccontare e rendicontare agli stakeholder il suo impegno per uno sviluppo sostenibile".