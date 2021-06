Il comparto alimentare a Piazza Affari in territorio positivo (+0,82%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

media capitalizzazione

B.F

small-cap

Centrale del Latte D'Italia

Orsero

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 126.273,4 in crescita dello 0,82%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 569, dopo aver avviato la seduta a 567.Tra i titoli adell'indice alimentare, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,10%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,76%.avanza dell'1,31%.