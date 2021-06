Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto +0,05%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,195. Lieve aumento dell', che sale a 1.786,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,04%), raggiunge 73,61 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +112 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,91%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,94%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 27.536 punti.Leggermente negativo il(-0,69%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,98%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,48 miliardi di euro, in calo del 13,89%, rispetto ai 1,72 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,38 miliardi.Tra i 431 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 129, mentre 263 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 39 azioni.di Piazza Affari, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,93%.avanza dello 0,67%.Chiude in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%.In caduta libera, che affonda del 2,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.del FTSE MidCap,(+3,70%),(+2,13%),(+1,83%) e(+1,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,68%.Sensibili perdite per, in calo del 2,67%.