MeglioQuesto, il 28 giugno debutta su AIM Italia

(Teleborsa) - MeglioQuesto, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha presentato a Borsa Italiana lae dei relativi Strumenti Finanziari su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale.Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è previsto in data 24 giugno 2021, mentre l’avvio delleL’ammissione alle negoziazioni avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta, rivolta ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri e riguardante la sottoscrizione di Azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale.Il prezzo di collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta è stato definito in Euro 1,40 per Azione, estremo massimo del price range definito.Il flottante successivo all’aumento di capitale sarà pari al 21,13% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà del 23,55%).illimity Bank agisce in qualità di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner.Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia MeglioQuesto è stata assistita daThymos Business & Consulting (Advisor Finanziario), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Gianni & Origoni (Advisor Corporate Governance), BDO Italia (Società di revisione), IRTop Consulting (IR Advisor).