Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 33.946 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.246 punti.Sale il(+0,94%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,66%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,04%),(+0,89%) e(+0,76%). Il settore, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,78%),(+1,62%),(+1,27%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.Altra i, si posizionano(+6,30%),(+3,54%),(+2,89%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -207 Mld $; preced. -188,5 Mld $)15:45: PMI manifatturiero (atteso 61,5 punti; preced. 62,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 70 punti; preced. 70,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,29 Mln barili; preced. -7,36 Mln barili)13:30: PIL, trimestrale (atteso 6,4%; preced. 4,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 380K unità; preced. 412K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,7%; preced. -1,3%).