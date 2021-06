Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

beni di consumo secondari

Boeing

Chevron

Honeywell International

Merck

Tripadvisor

Tesla Motors

Altera

Micron Technology

Henry Schein

Tractor Supply

Cerner

Paychex

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.955 punti (+0,06%); sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.249 punti (+0,13%), sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); come pure, sulla parità l'(+0,03%).I mercati americani si stanno stabilizzando questa settimana dopo la volatilità della scorsa settimana stimolata dall'orientamento hawkish della Federal Reserve alla sua riunione. Ieri, il presidente ha detto che la banca centrale USA non alzerà i tassi per "paura" dell'inflazione.(+0,81%) e(+0,44%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,53%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,69%),(+2,53%),(+1,45%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.