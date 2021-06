SACBO e BIS consegnano 5 borse di studio Intercultura

(Teleborsa) - Sono- consegnate nella sede degli Uffici Direzionali di SACBO - riservate agli studenti che nell’estate 2019 hanno partecipato al programma diin collaborazione con I, Istituto Scolastico Falcone;, Istituto Scolastico Vittorio Emanuele II;, Istituto Scolastico Giacomo e Pio Manzu.Dopo ilo scorso anno, la partenza è stata programmata per ilcon destinazione Dublino, per una vacanza studio di un mese in college.Ancora una voltaha voluto ringraziare gli studenti ospiti del programma di Alternanza Scuola Lavoro premiandoli con un’esperienza di vita e studio, con l’auspicio che per loro la partenza per l’Irlanda, appena dopo il diploma, sia il simbolo del lorodopo il lungo e difficile periodo di pandemiaLedel liceo Falcone e del Vittorio Emanuele hanno svolto alternanza nel terminal, fornendo assistenza ai passeggeri in area check in, svolgendo attività di queue comber e di facilitatore. Le allieve del liceo artistico, invece, hanno illustrato in forma grafica le storie vissute dai coetanei che avevano avuto esperienze nel terminal.Il risultato della mescolanza di questi due tipi di alternanza - si legge nella nota - è stato la pubblicazione del libropresentato proprio in occasione della consegna delle borse di studio, che è avvenuta alla presenza dipresidente di SACBO,, Direttore Generale di SACBO,, Amministratore Delegato di BGY International Services, della prof.s, dirigente dell’Ufficio Scolastico Terrritoriale di Bergamo,in rappresentanza di Intercultura.Dal 2017 ad oggi ilha ospitato oltre 1150 ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro, provenienti 30 scuole sparse sul territorio: 23 di Bergamo e Provincia, 1 di Brescia, 4 di Milano/Monza, 1 di Lecco, 1 di Torino.