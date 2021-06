Tesoro annuncia emissione di un nuovo CCTeu

BNP Paribas

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato aGlobal Markets Europe AG,Capital Services Banca per le Imprese eil, scadenza 15 aprile 2029. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.I CCTeu sonoed hanno una durata compresa tra i 3 e i 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al tasso Euribor 6 mesi. Sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale a rimborso ed il prezzo pagato all’emissione.Il Tesoro precisa che l'annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per il prossimoavverrà tenendo conto dell'operazione annunciata.