Tokyo in stand-by. Bene le piazze cinesi

(Teleborsa) - Si chiude in cauto rialzo la seduta per la Borsa di Tokyo, sostenuta in parte dal finale positivo degli indici azionari americani, mentre si vanno attenuando le preoccupazioni degli investitori su un aumento a breve dei tassi di interesse negli Stati Uniti.L'indice giapponeseè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.884 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l', che termina la giornata in crescita dello 0,93.In denaro(+1,45%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,41%).Senza direzione(-0,11%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,42%.Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,18%.Il rendimento dell'è pari allo 0,05%, mentre il rendimento delscambia al 3,09%.