Vodafone, da luglio la rete europea sarà alimentata da elettricità 100% proveniente da fonti rinnovabili

Vodafone

(Teleborsa) -ha annunciato che a partire dal 1° luglio 2021 la suasarà alimentata daproveniente al. Tale obiettivo, in Italia, è stato già raggiunto a novembre 2020. Vodafone celebrerà questo importante traguardo in tutta Europa colorando di verde l’iconico marchio e con il lancio di una campagna sui principali canali digitali e social in dodici paesi."Nell'ultimo anno, Vodafone ha fatto continui progressi per rendere eco-compatibili le proprie attività, ponendo una crescente enfasi sul contributo che lee ledi Vodafone possono fornire alla lotta contro il– si legge in una nota – L’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo per raggiungere gli obiettivi dell'azienda di azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra entro il 2030 e quelle di tutta la sua catena del valore (net zero) entro il 2040.1 Si ricorda che in Italia, Vodafone, prima tra le aziende di telecomunicazioni, ha anticipato al 2025 gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a effetto serra"."Dal 1° luglio 2021 – afferma, amministratore delegato del gruppo Vodafone – i clienti di Vodafone in tutta Europa possono essere certi che la connettività che utilizzano è interamente alimentata da elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Questo rappresenta un fondamentale traguardo verso il nostro obiettivo di azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra a livello globale entro il 2030, aiutando i nostri clienti a ridurre il proprio impatto ambientale e proseguendo nella costruzione di una società digitale, inclusiva e sostenibile in tutti i nostri mercati". Nell’anno fiscale 2021, il 96% deldi Vodafone è stato soddisfatto mediante l’acquisto di elettricità. Con l’annuncio di oggi il 100% dell’elettricità acquistata da Vodafone in Europa proverrà da fonti rinnovabili, anche quando Vodafone è ospite su siti di terze parti.