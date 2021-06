Borse europee toniche rassicurate dalla BCE

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

DiaSorin

Unipol

Banca Generali

Pirelli

Banco BPM

Webuild

Falck Renewables

El.En

Astaldi

Tod's

Autogrill

Brunello Cucinelli

Ascopiave

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà in deciso rialzo rassicurate dalla BCE. Nel bollettino mensile, l'Eurotower ha spiegato che un ritiro prematuro delle misure di sostegno indebolirebbe la ripresa. Restano tuttavia dubbi sulle prossime mosse della Federal Reserve dopo che ilha cercato di rassicurare gli animi minimizzando il rischio inflazione, mentre ilha dichiarato che la ripresa economica raggiungerà la soglia prevista per l'avvio del tapering.. Sulla stessa scia rialzista ilNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,194. Lieve aumento dell', che sale a 1.783,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,17% a quota +110 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,88%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,68%, composta, che cresce di un modesto +0,56%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,01%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,76%, a 25.269 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,72%.In moderato rialzo il(+0,3%); sulla stessa linea, sale il(+0,92%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,41%),(+3,04%),(+2,09%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,91%.Tra i(+3,07%),(+2,23%),(+2,17%) e(+2,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.In caduta libera, che affonda del 2,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,13%.Tentenna, che cede lo 0,98%.