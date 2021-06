Decolla Deliveroo: corte UK ha stabilito che rider sono lavoratori autonomi

Deliveroo

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dele portandosi a 263,4. Il titolo dell'azienda di food delivery beneficia delbritannica, la quale ha confermato che i fattorini che usano la piattaforma sono. Il tribunale ha così respinto un ricorso del sindacato IWGB contro le precedenti sentenze sul rapporto di lavoro dei rider.Deliveroo ha affermato che quella odierna è ladi tribunali del Regno Unito a stabilire che i suoi rider sono lavoratori autonomi, dopo una sentenza del Central Arbitration Committee e di due sentenze presso l'Alta Corte.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 269,2 e successiva a 283,8. Supporto a 254,6.