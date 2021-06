MeglioQuesto ammessa su AIM Italia. Raccolti 17,25 milioni

(Teleborsa) -, operatore italiano del settore della customer experience multicanale, ha comunicato di aver ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei correlati warrant alle, nonché dei diritti di assegnazione di warrant su AIM Italia, Segmento Professionale. Lo sbarco a Piazza Affari è fissato per lunedì 28 giugno.La società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 5 volte il quantitativo offerto. Sono statiIldelle azioni oggetto dell'offerta è stato definito in 1,40 euro ciascuna, estremo massimo del price range definito, con unadella società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 73 milioni di euro, assumendo l'integrale esercizio dell’opzione greenshoe, anch'essa in aumento di capitale. Ilsarà pari al 21,13% (considerando l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe il flottante sarà pari al 23,55%).