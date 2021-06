Saras, GDF acquisisce documenti per inchiesta su greggio di origine curda

Saras

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ha reso noto che oggi, su mandato della Procura Distrettuale di Cagliari e nell'ambito delle, laha effettuato un'acquisizione di documentazione relativa al modello organizzativo e ai verbali dell'organismo di vigilanza di Saras, presso la sede della Società a Sarroch.Le vicende erano già state rese note nei comunicati stampa della società dell'8 e 9 ottobre 2020, e Saras "ha come sempre fornitoe ribadisce l'assoluta fiducia nella rapida attività dell'autorità giudiziaria, volta a chiarire prontamente la posizione della società in merito all’iniziativa investigativa", sottolinea una nota.Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in, portandosi a 0,7606. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,7717 e successiva a 0,7981. Supporto a 0,7453.