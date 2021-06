Tesoro colloca 6 miliardi di euro di CCTeu

BNP Paribas

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell'emissione dellacon scadenza 15 aprile 2029. Il titolo ha godimento 15 aprile 2021 e cedola semestrale indicizzata all'euribor 6 mesi con uno spread aggiuntivo di 65 punti base. Ildell'operazione è fissato per il 1 luglio.L'importo emesso è stato pari a. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,689 corrispondente ad un rendimento pari a 69 punti base sull'euribor a 6 mesi.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead manager,Global Markets Europe AG,Capital Services Banca per le Imprese e, mentre i restanti Specialisti in titoli di Stato italiani sono stati invitati in qualità di co-lead manager.