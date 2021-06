Vaccini, Magrini (Aifa): per garantire la copertura al Sud del Mondo servono fino a 6 miliardi di dosi

(Teleborsa) - Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa),, è tornato sulle parole di Mario Draghi sull'impegno dell'Italia a donareai Paesi a basso reddito. In Europa e in Italia di vaccini anti Covid, ha spiegato Magrini in un'intervista al Corriere della Sera, ne "abbiamo più del doppio del nostro strettoe con i nuovi ordini europei, altri 1,8 miliardi di dosi(oltre 250 milioni per l'Italia), arriviamo a oltre tre volte. Non è stato un errore. È stato il modo più giusto di affrontare l', quando non si conosceva l'efficacia dei diversi vaccini. Ora la situazione è diversa e Mario Draghi ha già detto che doneremo 15 milioni di dosi".Una promessa che dovrà essere combinata con l'impegno deldi donare, "dunque 500 milioni da parte dell'Europa e 60 o 70 milioni da parte dell'Italia. Verosimilmente avverrà nelle prossime settimane", che secondo il direttore generale dell'Aifa non sarà comunque sufficiente a offrire una piena copertura ai Paesi del Sud del mondo per i quali "servono almeno". Un obiettivo che secondo Magrini è raggiungibile nei prossimi due o tre anni. "Il 2022 è vicino e vedremo per gli anni successivi. Fare previsioni a due o tre anni è difficile e l’impegno profuso è senza precedenti. C’è stata una prima accelerazione di capacità produttiva e altri vaccini stanno arrivando:e lo stessonella nuova versione, molto più efficace rispetto ai primi risultati pubblicati", ha dichiarato.Sulla possibilità di donare le dosi diinutilizzate in Italia, Magrini ha chiarito: "valgono per loro leche abbiamo dato a noi stessi. Se ci sono alternative vaccinali, se ne può fare a meno. Se non ci sono, ha senso mettere a punto un piano razionale e articolato: non si tratta di donare un vaccino solo perché è inutilizzato. Ma di valutare se ilcreato dalla pandemia senza copertura vaccinale sia molto più alto. E spesso lo è".