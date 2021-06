Volkswagen conferma offerta per la maggioranza di Europcar

Volkswagen

(Teleborsa) - La casa automobilistica tedescaha confermato di essere in trattiva perin, multinazionale francese di autonoleggio. Volkswagen sta lavorando all'operazione con il fondo britannico Attestor Capital e Pon Holdings, conglomerato olandese attivo nel settore dei trasporti."Queste considerazioni sono in una fase molto iniziale e", ha affermato Volkswagen in una nota, aggiungendo che un accordo potrebbe essere interessante per l'azienda. "Rappresenta una delle numerose opzioni per dare a Volkswagen l'accesso a una piattaforma che supporterebbe la visione della mobilità a lungo termine di Volkswagen eVolkswagen", ha aggiunto.Europcar ha confermato mercoledì sera di averper una potenziale transazione che valuta la società circa 2,21 miliardi di euro. La società francese ha affermato che la proposta di 0,44 euro per azione non riflette il valore e il potenziale dell'azienda. "Un'offerta non vincolante di 0,44 euro per azione soggetta, tra l'altro, a una due diligence soddisfacente è stata respinta da Europcar e non vi è alcuna certezza se una transazione si concretizzerà o meno e a quali condizioni commerciali", ha affermato Volkswagen.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%. Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 7,60%.