Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

utilities

materiali

beni di consumo per l'ufficio

Goldman Sachs

Walt Disney

American Express

JP Morgan

Honeywell International

3M

IBM

Intel

Tesla Motors

Bed Bath & Beyond

Tripadvisor

Altera

Moderna

Comcast

Henry Schein

Verisk Analytics

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,21% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.242 punti.Senza direzione il(+0,03%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,12%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,05%),(-0,62%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,02%),(+0,97%),(+0,89%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,13%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,09%.Tra i(+5,27%),(+2,27%),(+2,22%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,73%.Affonda, con un ribasso del 2,55%.Crolla, con una flessione del 2,03%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,4%; preced. 4,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 380K unità; preced. 412K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 2,8%; preced. -1,3%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -2,5%; preced. -13,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 86,5 punti; preced. 82,9 punti).