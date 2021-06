BNL, possibile spin-off di attività IT e back office con gestione in partnership

BNP Paribas

Accenture

(Teleborsa) -, istituto controllato dal gruppo francese, starebbe lavorando allocon cessione di rami di azienda e dipendenti compresi. In particolare - secondo quanto riporta Il Messaggero citando fonti interne al gruppo bancario - sarebbero due le attività sotto esame:comprendente i processi amministrativi e le elaborazioni che assistono le attività di filiale. Sarebbero in corso trattative con più controparti e tra queste ci sarebbe anche la società di consulenza"Complessivamente sarebbero, suddivisi in parti uguali fra Information technology e attività di sostegno alla produzione. Queste ultime sarebbero localizzate a Roma, Milano e altri centri: nella capitale sarebbero circa 350 i dipendenti che verrebbero ceduti", scrive il Il Messaggero.