Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA sostenuto dalle prospettive di ripresa economica sulla scia dell'accordo bipartisan sul piano infrastrutturale USA. Tra gli indici statunitensi, ilin aumento dello 0,72%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.279 punti. Pressoché invariato il(-0,11%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,15%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,19%),(+0,61%) e(+0,57%).Al top tra i(+14,34%),(+1,26%),(+1,18%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,13%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.Al top tra i, si posizionano(+3,19%),(+3,18%),(+2,60%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.