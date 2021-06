Consumi, maggio ancora a segno meno

(Teleborsa) - Si muovono ancora in territorio negativo i consumi, a segno meno anche nel mese die rispetto ad un anno fa, segnando una flessione delrisultato tuttaviaper cento diAncorafortemente negativo il bilancio da inizio anno, con una flessione delE' quanto emerge dall'Osservatorio permanentesui consumi di mercato stando al quale a soffrire di più, come prevedibile, il settore dellache a maggio perde quasi il 50 per cento rispetto allo stesso periodo 2019. Seguono le vendite di abbigliamento e accessori (-22%).Guardando lo Stivale, meglio ilcon un calo dei consumi del 17 per cento, in deciso recupero rispetto al -66 per cento di aprile. Maglia nera, invece, al Nord-est, con -32 per cento, seguita dall'area Centro, con -32 per cento. E' l'Umbria a mostrare i segnali peggiori, chiudendo a -35 per cento, la Toscana perde il 30 per cento e la Liguria il 29 per cento.Tra le città decisamente male(-55 per cento), tallonata daal -47 per cento, che pagano