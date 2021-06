Decolla Adidas in scia alla trimestrale positiva di Nike

Adidas

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra unasui valori precedenti, portandosi a 308,6. Le azioni dell'azienda tedesca sono in grande rialzo in scia all' ottima trimestrale di, che ha registrato vendite record alimentate dalla solida domanda dei consumatori statunitensi per l'abbigliamento sportivo."Il quarto trimestre di Nike ha evidenziato una forte domanda in Nord America ed Europa e una Cina in ripresa, preparando bene la scena per inelle prossime settimane", hanno scritto gli analisti di Jefferies.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 312,3 e successiva a 322,6. Supporto a 302.