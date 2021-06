Elettricità, scatta fase due liberalizzazione: Tutele Graduali per PMI dal 1° luglio

(Teleborsa) - Scatta la fase due del processo di l, avviato a gennaio di quest'anno, che prevede, mentre per i clienti domestici e la generalità delle microimprese la fine del regime di tutela è prevista per il 1° gennaio 2023.L'ARERA comunica che,un fornitore nel mercato libero, sonodel Servizio a Tutele Graduali. Per PMI si intende una piccola impresa con fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro e 10-50 dipendenti o una microimpresa che abbia almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.Per questa categoria, il servizio verrà erogato da, garantendo la continuità della fornitura. Le imprese interessatedall'operatore al quale sono state assegnate, aggiudicatario dell'asta per il. Nella comunicazione saranno riportati i contatti dell'operatore elettrico, le condizioni di erogazione del servizio, quelle per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi dell'Autorità, ma sarà possibile in qualsiasi momento scegliere un contratto dal mercato liberoIn base all’esito delle aste: Lazio, Lombardia, Veneto, Liguria e Trentino-Alto Adige sono state assegnate ad A2A Energia; Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata Calabria, Sicilia e Sardegna ad Hera COMM; Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana e Comune di Milano ad Iren Mercato; Piemonte ed Emilia-Romagna ad Axpo Italia.Lesono ancorae sono quelle previste dalla cosiddetta offerta PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), ma adiverse, determinate