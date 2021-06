PNRR, Orlando: impegno su riforma per emersione lavoro nero

(Teleborsa) - "Credo si debba tornare ad investire di. Lo ha detto il Ministro del Lavoro,, in occasione di un convegno organizzato dall'Inail sottolineando che "isono unama non dove non cresce una cultura della sicurezza e della prevenzione rischiano di essere insufficienti", ha aggiunto. "In materia disul lavoro discutiamo dellema non"Neluna dellesu cui ci siamo impegnati con la CommissioneE' una cosa che ci è stata chiesta,Intervenendo alla Seconda Conferenza Nazionale per la Salute Mentale, il Ministro ha anche sottolineato che "promuovere la salute mentale nel lavoro significasignifica far leva sul valore delle persone e dei gruppi, sulla loro"IlRiveste un ruolo cruciale, può contribuire a curare e sanarema può, purtroppo, anche essere il", ha concluso.