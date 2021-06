Positiva Garofalo Health Care su incremento target price di Equita

Garofalo Health Care

Equita

(Teleborsa) - Discreta la performance di, che si attesta a 5,64, in. Dopo la firma dell'accordo per l'acquisizione del 51,6% di Domus Nova (proprietaria dell’Ospedale privato polispecialistico Domus Nova e dell'Ospedale privato San Francesco, entrambi con sede a Ravenna), gli analisti dihanno(dai precedenti 5,68), confermando ilEquita ha inoltresui ricavi 2022-2023 dell'11% rispettivamente a euro 311 e 317 milioni di euro, ipotizzando che GHC acquisti le restanti quote della società entro il closing (previsto entro la fine di luglio). L'utile netto è visto, rispettivamente, a 28 e 30 milioni di euro.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 5,687 e successiva a 5,787. Supporto a 5,587.