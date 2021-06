Prysmian, siglato contratto con Teias per progetto Turkish Crossing

(Teleborsa) - Prysmian Group, a seguito dell’ assegnazione della commessa comunicata venerdì 18 giugno , ha siglato il contratto con Teias per la fornitura di due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia, uno tra Europa e Asia e uno nel Golfo di Izmit in Asia. La cerimonia di sottoscrizione ha avuto luogo questa mattina alla presenza di Orhan Yildirim, General Manager di TEIAS, e i rappresentati di Prysmian Group, ovvero Hakan Ozmen, EVP Projects, Cinzia Farisè, Regional CEO MEAT, e Ulku Ozcan, CEO di Prysmian Turkey.“È un altro passo importante per Prysmian Group e ora siamo. Siamo davvero orgogliosi della partnership con TEIAS e faremo tutto il possibile per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto commerciale con loro” haQuesti progetti andranno a completare le altre interconnessioni sviluppate da Prysmian per TEIAS in passato (Dardanelles II e Dardanelles I), posizionando quindi il Gruppo come uno dei principali player per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti a contribuire al processo di transizione energetica nell’area turca.Il completamento di entrambe le commesse è previsto entro il 2023.