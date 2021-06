SACE BT, rinnovata l'assicurazione crediti di secondo livello BT Top Up

(Teleborsa) - Un restyling appena completato per BT Top Up, un prodotto, unico sul mercato assicurativo, dedicato alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni da- la società delattiva nell'assicurazione dei crediti a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione., infatti, è in grado di fornire una copertura credito aggiuntiva a supporto delle esigenze di business delle aziende già assicurate, grazie a una polizza di secondo livello che si aggiunge a quella di base stipulata con un altro assicuratore. Al centro del restyling un modulo di proposta semplificato e nuove caratteristiche sviluppate per tutelare con sempre più efficacia il cliente.Questo prodotto ha raccolto, dal suo lancio, il favore delle aziende italiane, consentendo di ampliare le loro garanzie per un totale di circa, a vantaggio dello sviluppo del business “in sicurezza”. “Il contesto particolarmente complesso dal quale stiamo uscendo, ha fatto crescere nelle aziende italiane la necessità di ripartire in maniera vigorosa proteggendo allo stesso tempo il proprio business – ha dichiarato, Direttore Generale di SACE BT –. Per questa ragione abbiamo creato e costantemente migliorato una polizza che permette alle imprese di gestire i rischi sui crediti commerciali, tanto in Italia che all’estero, con maggiori livelli di copertura assicurativa, concentrandosi sullo sviluppo delle proprie relazioni con i clienti strategici”.BT TOP UP consente di ampliare la copertura assicurativa esistente conad hoc, su clienti italiani ed esteri selezionati dall’assicurato, in un momento storico in cui la volatilità post-pandemia da un lato e l’incremento dei costi delle materie prime dall’altro generano un’insufficienza di copertura assicurativa verso i clienti finali. La principale peculiarità dellaè la sua estrema: l’azienda assicurata può scegliere per quali clienti attivare la copertura di secondo livello; decidere per quanto tempo mantenerla, cancellandola senza alcun obbligo quando non più necessaria; pagare il premio sul massimale concesso da SACE BT, anziché sull’intero fatturato generato dal cliente assicurato.Ogni valutazione beneficia della capacità di SACE BT di valutare i rischi attraverso le proprie strutture di analisti e sottoscrittori di rischio ed è indipendente da quella dell’assicuratore di primo livello, consentendo, ove vi siano le condizioni, di concedere anche massimali superiori a quelli attribuiti dall’assicuratore di base. Sace BT con il prodotto Top Up ribadisce la propria identità: quella di una compagnia che, per la sua appartenenza al Gruppo Sace, ha una forte vocazione al supporto ed alla stabilità delle aziende italiane. Un dinamismo che si traduce in soluzioni innovative per offrire ai propri clienti nuovi elementi di competitività e sviluppare il proprio business in sicurezza.