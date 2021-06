Si muove in territorio positivo l'indice del settore costruzioni italiano (+1,74%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

mid-cap

Maire Tecnimont

bassa capitalizzazione

Caltagirone SpA

Trevi

Luve

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 2 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 523.Intanto ilguadagna l'1,74%, dopo un inizio di giornata a 42.072,8.Tra le azioni italiane adell'indice costruzioni, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,66%.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,58%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,84%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,99%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,89%.