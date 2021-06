Trebbiatura 2021, Confagricoltura: meno grano ma di alta qualità, favorito il Made in Italy

(Teleborsa) - È in fase avanzata ladelin Sicilia e Puglia ed è emerso che, al contrario delle previsioni iniziali (che stimavano +9%), il raccolto è in diminuzione. IGC (International Grains Council) e BMTI hanno rivisto al ribasso le stime produttive (-9,2%). Lo pone in evidenzache sta monitorando le operazioni di mietitura in atto sul territorio. Nel Foggiano, area particolarmente vocata alla produzione – a causa della gelata di aprile e della siccità di maggio – si registra un calo produttivo ancor più marcato (tra -20 e -30%). Però la qualità sembra ottima con peso specifico mediamente superiore a 80, mentre lesi attestano intorno a 13/14%.Che la qualità ci sia, è testimoniato anche dal fatto che il listino prezzi delladi(del 23 giugno) - dopo la fase di stallo per la trebbiatura - registra per il prodotto fino con contenuto proteico minimo del 12%, quotazioni di 300 euro/tonn. Si tenga presente che i prezzi del grano duro avevano raggiunto picchi superiori a 300 euro a tonnellata nel 2020, poi erano calati gradualmente nel 2021. L’anno scorso, complessivamente, laha prodotto 9,5 milioni di quintali di grano duro, il 35% della produzione nazionale, impiegando una superficie superiore a 344 mila ettari. Da sola, la provincia di Foggia, nel 2020, ha prodotto oltre 7 milioni di quintali su una superficie di 240mila ettari, con una resa media per ettaro di 29,68 quintali.Invece la siccità non sembra aver compromesso i raccolti di frumenti, ma anche dell’orzo, in. Ad oggi, grano ed orzo si presentano in buone condizioni, nonostante la prolungata siccità che ha caratterizzato i primi mesi dell’anno, in quanto le piogge e le basse temperature dell’ultimo periodo hanno consentito l’assorbimento ottimale delle concimazioni azotate. L’Emilia Romagna vanta l’investimento a grano tenero di 146 mila ettari, mentre il grano duro si concentra su poco meno di 50 mila ettari e l’orzo ne copre oltre 24 mila ha. Nelle prime indicazioni della trebbiatura dell’orzo rivelano rese in calo ma qualità buona e prezzi in aumento. In loco l’orzo è stato coltivato su circa 5 mila ettari.“Stiamo lavorando per l’affermazione della filiera grano/pasta al 100 per cento– ha concluso Confagricoltura -. Il grano che si sta raccogliendo è di ottima qualità, cosa che favorisce la collaborazione tricolore tra cerealicoltori e pastai. D’altronde, c’è una sempre maggiore attenzione e sensibilità da parte deiverso la pasta totalmente italiana”.