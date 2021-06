Wall Street parte al rialzo e aggiorna record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

materiali

Nike

Chevron

Honeywell International

Goldman Sachs

Baidu

Netflix

Tesla Motors

Moderna

Vodafone

Bed Bath & Beyond

Xilinx

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana al rialzo per la borsa di Wall Street che aggiorna i record, con gli investitori che sembrano aver bene accolto l' accordo bipartisan negli Stati Uniti per il piano infrastrutturale da circa 1.000 miliardi di dollari. Gli addetti ai lavori nel frattempo riflettono sull'andamento dell', elemento al centro dell'attenzione per capire le prossime mosse della Federal Reserve, aumentata a maggio, ma meno delle attese degli analisti. Sul fronte macroeconomico, atteso anche il dato delladal Consumer Survey Center dell'Università del Michigan.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,40%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.273 punti.Pressoché invariato il(+0,16%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,12%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,92%) e(+0,46%).Al top tra i(+14,66%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,13%.Tentenna, che cede lo 0,85%.(+3,08%),(+2,13%),(+1,87%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,42%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.