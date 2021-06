Borsa Italiana, al via l'Italian Sustainability Week 2021

(Teleborsa) -(di cui 60 quotate e 2 non quotate),da Francia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portogallo, Singapore, Svizzera, UK, USA (in rappresentanza di 110 case di investimento) e. Sono questi i numeri della quinta edizione dell'Italian Sustainability Week di Borsa Italiana, ovvero l'evento dedicato al confronto tra aziende italiane e investitori internazionali sui, in programma da oggi a venerdì 2 luglio.Le 60 società quotate hanno una capitalizzazione aggregata pari a oltre 430 miliardi di euro e rappresentano circa il 60% dell'intera capitalizzazione dei mercati azionari italiani. Tra le società anchequotati sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana.Ad affiancare gli incontri tra società, investitori e analisti c'è ancheche comprende 10 eventi digitali tra Webinar, 60' Minutes Talks e Series e la partecipazione di speaker di alto profilo tra cui anche il Ministro della Transizione Ecologica,, che inaugurerà l’Italian Sustainability Week con un intervento intitolato "NRRP & Green Deal: public and private players in a synergic strategy"."In qualità di infrastruttura di mercato internazionale, Borsa Italiana svolge un ruolo fondamentale nel sostenere e facilitare la crescita di un ecosistema finanziario in grado di promuovere un’ economica sostenibile a lungo termine - ha commentatodi Borsa Italiana - Oltre all'impegno nelle attività educational attraverso eventi e progetti dedicati, Borsa Italiana lavora continuamente per rafforzare lo sviluppo di strumenti ESG. Per questo è stato lanciato nel 2017 un segmento "green e social", trasversale a tutti i mercati obbligazionari, dedicato proprio alla quotazione e alla negoziazione di questi prodotti che, dal suo lancio, ha già accolto 197 strumenti".