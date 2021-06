Brilla Etsy dopo accordo per acquisire per marketplace brasiliano

Etsy

(Teleborsa) - Grande giornata per, che passa di mano con un, attestandosi a 194,9. L'azienda di e-commerce (specializzata in prodotti artigianali e vintage) ha firmato un accordo definitivo per, un marketplace brasiliano di articoli unici e fatti a mano, classificato tra i primi 10 siti di e-commerce del Paese sudamericano.Etsy acquisirà la società perin contanti. Dopo la chiusura della transazione, Elo7 continuerà a operare a San Paolo e ad essere gestita dal suo attuale management. "Elo7 è l'"Etsy del Brasile", con uno scopo e un modello di business simili al nostro - ha commentatodi Etsy - A seguito del nostro recente accordo per l'acquisto di Depop, siamo entusiasti di portare un altro marketplace unico nella famiglia Etsy. Questa transazione stabilirà un punto d'appoggio per noi in America Latina, una regione in cui Etsy attualmente non ha una base di clienti significativa.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 198,8 e successiva a 208,2. Supporto a 189,4.