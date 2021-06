Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una settimana chiusa in positivo e vicina a livelli record, l'andamento dei future USA segnala che il. Gli investitori continuano a valutare il piano infrastrutturale del presidente Biden, mentre inizia a preoccupare di più il diffondersi della variante Delta della Covid-19.Il contratto sulè in negativo dello 0,13% a 34.289 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,04% a 4.273 punti. Il derivato sulregistra invece un rialzo dello 0,27% a 14.378 punti.Sul fronte macroeconomico, oggi verrà diffuso solo l', una valutazione dello stato di salute delle industrie manufatturiere del Texas. Il dato più importante della settimana è tuttavia quello atteso per venerdì: il payrolls report, ovvero il numero degli occupati negli Stati Uniti.