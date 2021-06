I Listini europei chiudono in rosso su timori per variante Delta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. I timori per il dilagare delladel coronavirus fanno chiudere in rosso gli Eurolistini, mentre il mercato americano è caratterizzato da una seduta contrastata.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,193. L'è sostanzialmente stabile su 1.780,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 74 dollari per barile, in calo dell'1,30%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +111 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,88%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,34%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,88%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,98%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 27.675 punti.Negativo il(-0,75%); senza direzione il(0%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,41 miliardi di euro, in ribasso (-6,6%), rispetto ai precedenti 1,51 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,39 miliardi.Su 432 titoli trattati in Borsa, 264 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 128. Invariate le rimanenti 40 azioni.di Piazza Affari, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,31%.Affonda, con un ribasso del 3,18%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,09%.Crolla, con una flessione del 3,05%.di Milano,(+3,85%),(+1,90%),(+1,37%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,25%.