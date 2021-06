Itabus raggiunge traguardo 100mila biglietti venduti

(Teleborsa) -annuncia di aver tagliato il traguardo didi attività. Dallo scorso 27 maggio, giorno del debutto, i bus della società fondata da Flavio Cattaneo hanno iniziato a percorrere le strade d’Italia con una flotta green e hi-tech targata MAN, che è appena un sesto di quello che sarà il parco mezzi a regime, nonostante le misure di distanziamento anti covid che limitano il riempimento a bordo.Itabus è nata con l'obiettivo di garantire un’offerta accessibile ed integrata con le altre modalità di trasporto, generando sinergie con l’alta velocità ferroviaria, porti e aeroporti. Sono proprio gli scali dell’alta velocità a riscuotere grande successo e al momento èfra le diverse stazioni di interconnessione. Ci sono poi iche vedono protagonista Itabus: città turistiche e rinomate località balneari in vista dell’estate sono le mete più richieste dai viaggiatori. Testimonianza di tutto questo il risultato degli oltre 100 mila biglietti già venduti, soprattutto fra i giovani viaggiatori. Un numero destinato a crescere, specie in vista della ripartenza del turismo e di una stagione estiva caratterizzata da vacanze in Italia."Ci aspettavamo una buona risposta da parte del mercato e più di 100 mila biglietti venduti dopo un solo mese dall’avvio dell’operatività su strada ne sono la conferma", spiega, AD Itabus.AD Itabus, ha affermato che questo successo "è sintomo che stiamo facendo un buon lavoro ed intendiamo proseguire su questa strada per offrire sempre maggiori servizi e benefici ai nostri passeggeri".