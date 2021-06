Limature per l'indice del settore chimico (-0,44%)

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

bassa capitalizzazione

Aquafil

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre ilconsolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 22.092,2, in calo dello 0,44% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 1.388, dopo aver iniziato gli scambi a 1.389.Tra i titoli adell'indice chimico, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,34%.