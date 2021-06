Assicurazioni, AIA Group acquisisce il 25% di China Post Life Insurance

AIA Group

(Teleborsa) -, il più grande gruppo assicurativo vita panasiatico indipendente quotato in borsa, ha stretto un accordo per- per 12.033 milioni di RMB (circa) una partecipazione del. L'investimento sarà finanziato interamente in contanti con risorse interne.China Post Life Insurance è unaed è il principale assicuratore Vita affiliato a una banca focalizzato sulla protezione finanziaria del mercato di massa in Cina. Attraverso la sua partnership di distribuzione con Postal Savings Bank of China, ha accesso alla più grande rete di distribuzione finanziaria al dettaglio con circa 40.000 punti vendita a livello nazionale e oltreal dettaglio.AIA ha affermato che l'da questo investimento, con l'obiettivo di aumentare la propria esposizione al mercato cinese delle assicurazioni Vita. "Il mercato assicurativo cinese è già il secondo più grande al mondo con immense opportunità di crescita a lungo termine, dato il gap di protezione di oltre 40 trilioni di dollari - ha commentato Lee Yuan Siong, amministratore delegato e presidente di AIA Group - Questo investimento in China Post Life consente ad AIA die beneficiare del notevole potenziale di creazione di valore".