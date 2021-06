Borsa di Milano naviga in positivo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, superate momentaneamente le preoccupazioni per la diffusione dei contagi Covid causata dalla variante Delta. Più attenzione alla crescita ed nai segnali di recupero dell'economia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,19. Lieve calo dell', che scende a 1.769,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,19% e continua a trattare a 72,04 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,59%, poco mosso, che mostra un +0,04%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,25%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,27%.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,96% mentre si torna a ragionare sul progetto rete unica.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,12%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,93%.Buona performance per, che cresce dell'1,82%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+2,14%),(+1,78%),(+1,63%) e(+1,48%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,17% a causa di realizzi.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,32%.scende dell'1,27%.