Borse asiatiche in rosso. Tokyo sconta incertezza Covid

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Altra seduta incerta per le borse asiatiche, che scontano ancora la risalita dei contagi di Covid nel mondo, a causa del diffondersi della variante delta e della ripresa dei viaggi.Segno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,83%, mentre nil Topix cede lo 0,75%. In frazionale calo anche(-0,52%).Deboli anche le borse cinesi, conche perde lo 0,81% eche ritraccia dello 0,83%. Tiene meglio la borsa di(+0,04%).Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi viaggia in rosso(-0,77%), insieme a Singapore (-0,97%), mentre tengono(+0,36%),(+0,30%) e(+0,06%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,22%; sulla parità(-0,09%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 28 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento dell'è pari allo 0,06%, mentre il rendimento delscambia al 3,10%.