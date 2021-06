CrowdFundMe colloca minibond di 3A Sport

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma leader in Italia nel settore della raccolta fondi a fini di investimento, annuncia la, distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike e Converse, sul mercato ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana.L’obbligazione è statasia istituzionali che retail, per una., che servirà per accelerare la strategia di espansione che punta in primis sull’internazionalizzazione.Si tratta di un– la durata è di appena 18 mesi – con une un piano di rimborso bullet. 3A Sport ha ricevuto un giudizio pari a B1- (medio-alto) calcolato dall’agenzia di rating Modefinance.L’operazione conferma la capacità di CrowdFundMe di collocare con successo obbligazioni di taglio medio-grande (tra 1 e 3 milioni di euro) di PMI già affermate sul mercato, che necessitano di elevate somme di capitale per accelerare il proprio business.L’emissione, Senior Unsecured, è stata gestita da CrowdFundMe (nel ruolo di collocatore) insieme a player di primario standing: Arpe Group c