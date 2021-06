Facebook raggiunge 1.000 miliardi di capitalizzazione con bocciatura cause antitrust

Facebook

(Teleborsa) -al Nasdaq e raggiunge la fatidica soglia dei, unendosi ad altre big tecnologiche che hanno già sfondato il tetto di un trilione di capitalizzazione. Il titolo ha b concluso la seduta di ieri a 358 dollari, in rialzo del 4,3%, spinto dallache hacontro la società di Mark Zuckerberg.Le due cause, una promossa direttamente dall'antitrust americana, la Federal Trade Commission, avevano a che fare cone con l'acquisto di Whatsapp ed Instagram, di cui si chiedeva addirittura l'annullamento. La big di Menlo Park invece ha trionfato e per ora si è messa al riparo da ritorsioni antitrust.A proposito dell'per l'abuso di posizione dominante, i giudici hanno ritenuto cheadeguatamentedel mercato "personal social networking". E' stato poi rilevato che il servizio è gratuito, ma consente al colosso di Zuckemberg di incamerare dati personali degli utenti. Una bocciatura parziale, quindi, che consente all'antitrust americana di proporre appello avverso la sentenza., guidati dal Procuratore generale dello Stato di New York Letitia James,avvenute nel 2012 e 2014. I giudici hanno bocciato totalmente il ricorso, valutando che i termini fossero scaduti.